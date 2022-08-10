投資金融股究竟是要存股利還是賺價差，或許是許多投資人心中的疑問。中信投信10日指出，看準資金有望從科技股回流至金融股，中信投信擬於8月10日至12日開募的「中信特選金融ETF」（00917）集合華爾街和歐亞金融要角，只要新台幣15,000就能步入國際金融市場，全面打造將通膨怪獸拒於門外的護城河，更讓投資人魚與熊掌皆可兼得！

市場以為美國聯準會將收起鷹爪，中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫表示，美國勞工部公布7月非農就業人口增加52.8萬人，遠高於預期的25.8萬人，且非集中於特定產業，勢必讓聯準會更有底氣維持激進升息步伐以壓低通膨，依現況來看，距離讓通膨率回到2％目標，仍有很長一段路，一枝獨秀的美國銀行股有望迎接上漲行情。

「升息循環對銀行股有利。」葉松炫解釋，銀行股營收來源有存放款利差、財富管理等相關服務手續費及金融商品投資收入，其中又以存放款利差為核心業務，種類有企業貸款、房屋貸款、個人消費貸款等，升息有利於銀行業放貸利差擴大，同步反映在美國主要銀行最新公布的第二季財報，摩根大通、摩根士丹利、富國銀行、花旗淨利差明顯增加，與去年同期相比，成長約15至22％。

除了反映在財報上，若要評斷有無投資價值，葉松炫補充道，實質利率走向也是觀察指標之一，預估今年下半年為實質利率向上的起點，且有望受惠的金融股並非等到實質利率翻正才會漲，只要有機會往零的方向走，金融股就會開始動；再加上聯準會認為實質利率的合理區間應介於0至1％之間，目前約-7.5％，代表上升空間仍大。

中信特選金融ETF（00917）追蹤ICE FactSet特選金融及數據指數，成分股除了半數集中於歐美亞間知名銀行及證券商外，另一半網羅極具指標性、受景氣循環影響低的交易所（紐交所、那斯達克交易所、港交所等）、資產管理公司（黑石、貝萊德等）、金融數據及分析公司（標普、穆迪、MSCI、FactSet等）共50檔，在台投資人欲放眼國際金融市場，難得的進場契機就在眼前。