國產署選在9日於神秘沙灘往海蝕洞方向，開挖2條各100公尺長、2公尺深壕溝，以阻斷業者營利。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議員松王淑珍怒批，國產署不應用個案方式處理，而是中央政府要訂出規範，且台灣為海島型國家，四周圍都是海洋，更應全盤處理。（吳佩蓉攝）

蘇澳鎮南強里長潘振忠與朝陽里長李順義皆表示，全台第一個有人這樣挖沙灘地，讓人看笑話，整個影響景觀。（吳佩蓉攝）

宜蘭神秘沙灘有沙灘車業者載客營利，財政部國有財產署認定違規，9日在沙灘上挖掘2條深壕溝，阻斷業者載客進入海蝕洞；縣議員松王淑珍批，國產署應好好協調，不是叫業者停就停，左手推觀光、右手阻擋！中央應全盤處理；國產署回應，為讓沙灘業者了解不能違法性營業，遂用軟性管制措施做驅離。

南澳鄉神秘沙灘渾然天成的海蝕洞，成了網美打卡拍照熱區；業者在該片沙灘經營沙灘車，國產署多次接獲遊客投訴，抱怨沙灘車在沙灘上揚起大量風沙，一片霧茫茫就像沙塵暴。

國產署於7月29日邀集相關單位前往會勘，研擬在沙灘入口設置消波塊，以防止業者繼續營利載客的違規行為，但與會單位考量小燕鷗保護區和民眾人身安全、及恐影響救護車、消防車的出入，遂再行研議。但國產署卻選在昨日於神秘沙灘往海蝕洞方向，開挖2條各100公尺長、2公尺深壕溝，以阻斷業者營利。

蘇澳鎮南強里長潘振忠與朝陽里長李順義皆表示，全台第一個有人這樣挖沙灘地，讓人看笑話，整個影響景觀，原先說要放置消波塊會破壞環境，這樣挖壕溝不是更離譜！國產署這些錯誤政策根本沒有重視地方民意，預計寫陳情書向監察院陳情，不容許漂亮海岸線遭破壞。

沙灘業者黃先生說，若有不足的配套措施，都可進一步調整跟改進，一次就開挖2條深深的壕溝，太針對南澳沙灘這些業者了，上次公家單位視察時，都有向他們反映過，中央政策應一體適用、全島一致。

松王淑珍怒批，國產署不應用個案方式處理，而是中央政府要訂出規範，且台灣為海島型國家，四周圍都是海洋，更應全盤處理；如要積極發展海洋休憩產業，不能要求業者立即停業，須考慮到每個人不同立場跟利益，總不能「左手推觀光、右手不同單位又要阻擋」。

國產署宜蘭辦事處主任曾健銘國說明，雖然南澳沙灘屬於未登入的國有土地，目前沒有實質的管理機關，但該沙灘屬於開放性、公共性，為不能獨佔性使用的性質，因此對於沙灘車營業載客、舉辦派對等行為，有邀集縣府、林管處、公所等單位做研商。

曾健銘國指出，經歷2次會勘後，相關單位假設要做實質性阻隔設施，恐有救災救護安全上的疑慮，遂用較軟性措施，以不影響遊客、漁民進出，就沙灘原地挖掘壕溝來做驅離，適度讓沙灘業者了解，在整個沙灘上不能具有違法性、獨佔性營業使用。

對此，松則強調，適逢暑假旺季，應盡快以保護生態為前提，國產署應與相關單位好好討論如何解決，將擇日會同沙灘業者跟民眾至國產署陳情抗議。