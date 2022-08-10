電影《北齋：浮世繪傳奇》描繪一生致力於日本最具影響力的繪畫風格的畫家葛飾北齋，他所創造出來的「神奈川沖浪裏」，要說該幅畫改變了全世界一點也不為過，從日本影帝阿部寬飾演江戶時代眼光獨具的出版商蔦屋重三郎，到坎城影帝柳樂優彌飾演年放浪不羈年輕時期的北齋，再到男神級演員玉木宏扮演另一名浮世繪大師喜多川歌麿，還有永山瑛太飾演與北齋形成莫逆之交的小說家柳亭種彥，再加上日本舞踏宗師田中泯來詮釋晚年時期的北齋。一字排開的重量級演員，已讓該片值回票價！

日本大導演橋本一這次為了能夠盡情揮灑江戶時代的瑰麗場景，可說是費盡心思，也是日本電影史無前例的美術設計大挑戰。在片中不僅嚴謹考究出蔦屋重三郎的人氣書店「耕書堂」、瀰漫妖冶氛圍的歌麿之屋，以及傳說搬遷過93次的北齋住屋。每一場景對美術總監相馬直樹都是一大考驗，為讓角色人物個性在美術設計中完美演出，他借用充滿新意的色彩表現和風格濃烈的藝術形式，不只有凸顯他所建構出來電影美學氛圍，更讓演員能在美術場景環境營造中自在演出。

阿部寬在片中飾演在江戶時代具有舉足輕重地位的出版商蔦屋重三郎，他看重的藝術家如喜多川歌麿、東洲齋寫樂等知名浮世繪畫家，尤其是他對歌麿相當放任，供他在藝妓酒店免費吃住甚至天天招來藝妓隨性繪畫，但偏偏欣賞葛飾北齋卻對蔦屋嗤之以鼻，北齋自我放逐多年之後，最後終於在海邊頓悟海浪之美後，拿著黑白原型的「神奈川沖浪裏」回到阿部寬的出版所，雖然一身病氣的阿部寬驚見浪子回頭喜出望外，對著柳樂優彌說了一句：「你讓我等到都得了江戶病（一種腳氣病）！」

阿部寬為仔細詮釋這位偉大的出版商，也特別去美術館仔細欣賞北齋與歌麿的創作，他特別語重心長地說：「蔦屋重三郎死後，北齋與歌麿仍持續繪畫出非常優秀的作品，想到這裡，重三郎沒能在世看到這些創作應該是非常惋惜吧！」因此電影一開場就看到一群官府士兵衝進重三郎所經營的「耕書堂」，搗毀焚燒了當時被認為是敗壞風俗的作品，而阿部寬卻氣定神閒地說：「樹大招風！這代表我們被認定是江戶第一的出版商。」該片將於本月26日在台上映。