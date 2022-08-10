林姓男子遭一名女子指控酒後被他帶到旅館性侵，但他辯稱雙方是合意性交，台北地方法院勘驗他與女子進出旅館的監視畫面，她可自行操作電梯按鈕與他交談、自行走出電梯且步伐平穩不搖晃，再加上沒有其他證據證明犯罪，判決林男無罪。
2020年5月22日晚間，林男與當時17歲的女子歡唱飲酒，林男被指控，假意邀約她前往旅館休息，搭車前往旅館在房間內性交，被害女子凌晨酒醒發覺衣著不整，聯絡母親，對林提告，檢方起訴後，法官判無罪。
林姓男子遭一名女子指控酒後被他帶到旅館性侵，但他辯稱雙方是合意性交，台北地方法院勘驗他與女子進出旅館的監視畫面，她可自行操作電梯按鈕與他交談、自行走出電梯且步伐平穩不搖晃，再加上沒有其他證據證明犯罪，判決林男無罪。
2020年5月22日晚間，林男與當時17歲的女子歡唱飲酒，林男被指控，假意邀約她前往旅館休息，搭車前往旅館在房間內性交，被害女子凌晨酒醒發覺衣著不整，聯絡母親，對林提告，檢方起訴後，法官判無罪。
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