富邦金控今公布自結獲利狀況，7月稅後淨利140.48億元，累計今年前7月稅後淨利為834.52億元，每股稅後盈餘(EPS)為6.81元，累計稅後淨利、EPS皆為歷年同期次高紀錄，EPS續居金控每股獲利王寶座；外界關切的防疫保單，富邦產險累計前7月直接賠款達139.8億元，為維持資本適足率，富邦產將於第3季前完成增資。

富邦產險累計前7月稅後虧損達45.87億元，主要是受防疫保險賠款的影響，7月防疫險直接賠款金額為91億元，約20.8萬件，累計前7月直接賠款達139.8億，此外，對於已發生但尚未報案或未決的案件，提存自留賠款準備餘額83.7億，若不考慮再保因素的直接賠款及準備則近300億元。

富邦產資本水準尚屬穩健，截至7月底RBC逾200％，考量維持足夠適足性，富邦產承諾，規劃於第3季前完成增資。另外，為加速處理防疫險大量理賠申請案件，已於7月22日上線防疫險自動核賠輔助系統，依目前狀況推估每天可簽結約1萬件賠案。

在業務方面表現，7月簽單保費42.71億元，其中以水險成長34.6％及商業火險成長17.2％表現亮眼，帶動企業保險整體較去年同期大幅成長16.5％；累計前7月簽單保費收入342.11億元，成長9.3％，簽單市佔率達25.5％，較去年同期增加0.3％，維持市場領先地位。

富邦人壽累計前7月賺了739.21億元。RBC超過300％，資本水準維持良好；7月初國際投資市場及台股持續震盪向下但月中起跌深反彈，台股7月指數終以上漲約1.2％作收，富邦人壽持續實現獲利，其中股息收入因正值除息旺季而增加。

債市投資方面，7月份利率於高檔震盪，自第2季起利用債市收益率反彈時期伺機配置，以提高未來整體經常性收益。在聯準會持續升息下，7月美元維持上漲趨勢，美元兌台幣單月升值0.7％，今年累積至前7月匯兌損益加計避險成本，持續大幅優於去年同期；外匯價格變動準備金餘額，亦自6月約280億上升至約291億。

俄烏戰事發展至金，俄羅斯未來付息狀況，包含匯兌影響後累計前7月提列相關部位的預期信用損失總計為新台幣28.5億元。7月合併初年度保費收入(First Year Premium)為79億元，合併總保費收入(Total Premium)為273億元。富邦人壽初年度保費業績預估排名業界第二。