奧客大媽無極限！1名女網友日前買了5個便當，因兒子臨時不回家吃飯，她竟拿放了2小時的便當回店家要求退錢，遭店家拒絕後，還發文稱便當沒拆封、還有微溫，認為店家「邏輯是不是有問題？」PO文曝光隨即遭網友砲轟，「當便當店是好市多」、「你老公可以帶妳回娘家退貨了」。

女網友拿放了2小時的便當回店家要求退錢，遭店家拒絕後，還發文稱便當沒拆封、還有微溫，認為店家「邏輯是不是有問題？」（翻攝自臉書）

該名女網友在臉書地方社團發文表示，她日前買5個便當，因為兒子突然通知不回家吃飯，因此她拿剩下的1個便當「退錢」，但店家拒絕稱便當售出就不能退錢，讓她相當不滿，她稱便當買了僅2個小時，且根本還未拆封，「還有微微的溫度，到底有什麼理由不給退錢」。

該女網友遭店家拒絕將便當退錢，事發發文痛批「邏輯是不是有問題」，文末最後附註「住生意興隆，下此一定不會再來買」；文章曝光不少網友怒罵原PO當整個城市都是costco奧客養成班，要求店家回收的理由不是食材壞掉或店家做錯，而是「不小心多買了」。

其他網友紛紛留言「祝你下次買便當，等了2個小時還拿到放了2個小時的便當」、「腦子還在用？可以活到現在也是奇葩」、「這是認真的嗎？長這麼大，第一次聽到便當還能退貨，當便當店是好市多」、「你老公可以帶妳回娘家退貨了」、「人家娶了你，幾年後想離婚了，定金、聘金所有錢都要退回去給男方」。