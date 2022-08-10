籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）近日向老闆蔡崇信攤牌，請求他開除總教練納許（Steve Nash）與總管馬克斯（Sean Marks）。《今日美國》作家Jeff Zillgitt在一篇觀點寫道：「其他球隊不會同情籃網，不會同情蔡崇信、馬克斯、納許。當一支球隊捨棄重建的心血，選擇集合大球星走捷徑來爭冠，帶來的災難性結果無法激起大家的同理心。這是一場豪賭，賭贏了就是1或2座總冠軍，賭輸了就是現在的籃網。」

名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）上月在廣播節目說：「今日的球員可以掌握自己的命運，談判桌上不必再講忠誠。我比較喜歡球員擁有自由，這些年老闆控制球員夠久了。我認為杜蘭特做得很好，你想去哪隊就去，就像是在平日組隊打休閒籃球。」

話雖如此，對於球星試圖挑戰老闆的權力，這種行為不容被資方忽視。蔡崇信花了23.5億美元收購籃網，他憑什麼要聽一個球員的指點？《紐約郵報》先前提到一些老闆開始商討可能的反制方式，包括封館來修改勞資協議。

FOX廣播球評考賀德（Colin Cowherd）認為其他球隊買了杜蘭特也未必賺到：「雖然還剩下4年（合約），我不會放棄我的未來、我的化學效應、我的板凳、我的教練來交換杜蘭特。杜蘭特肯定有很大市場，但是你為了他能放棄多少東西？我肯定不會給你6支選秀籤來換。如果勇士隊當年的教練、球員陣容都不能滿足他，我不知道還有什麼能讓他滿意。」