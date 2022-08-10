許多人到醫院診所就診時，難免要接受醫師的觸診，不過有時也容易讓患者心生誤會。一名女網友抱怨，自己近日發現胸部有硬塊，前往大醫院進行檢查，照超音波期間，醫師在她的胸部塗抹透明膏狀物，卻一直磨蹭她的奶頭，結束後又用像是衛生紙的東西擦拭，讓她感到相當疑惑。

原PO在Dcard發文表示，當時她預約大醫院的乳房檢查，醫師說因為她的胸部有32H太大，容易病變，要照超音波，於是先在她的胸部塗抹透明膏狀物，之後又拿了一隻像是筆的東西，在她的胸部、乳頭來回滑動，「我很確定他是針對我的奶頭一直在滑」。

等到超音波照相結束後，醫師還拿了一個像是衛生紙的東西幫原PO擦掉膏狀物，過程中時不時直接觸碰到她的胸部、奶頭，讓她相當不解，「這是正常的步驟嗎？感覺好奇怪…」。

對此，許多網友紛紛回應「檢查碰到正常，結束幫你擦怪怪的，我都是自己擦的」、「結束後的不正常吧，會讓病患自己擦」，不過也有人認為全程都很正常，「遇過醫生幫忙擦」、「以前也有不少人說被醫師擦，感覺應該是每個醫師習慣不同」，另外有專業人士指出，「我是在婦產科門診上班的護理師，經常看到醫生在照乳房超音波時會用到乳頭喔，這是蠻常見的，不過我們都是護理師幫忙擦拭～」。