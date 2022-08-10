台中市梧棲區16歲的黃姓少年，因與女友分手情緒不佳，昨天深夜騎腳踏車經過梧棲區大智路時，持地上棍棒砸停在路旁的自小客車擋風玻璃發洩情緒；車主於今天早上發現擋風玻璃被打破報案。警方循線於今天下午5時在台灣大道四段附近，將黃姓少年查緝到案，偵訊後將依毀損罪嫌移送法辦。

「梧棲的治安這麼差？」一輛自小客車停在台中市梧棲區的路旁，車主於今天早上發現擋風玻璃被打破，報案後無奈PO「梧棲串起來」臉書說，梧棲治安這麼差嗎？轄區警方調閱監視器畫面，鎖定梧棲區1名騎腳踏車的黃姓少年涉嫌，全力展開偵辦。

警方於今天下午5時在台灣大道四段附近，將目前還在就學的黃姓少年查緝到案。警方調查，黃姓少年因與女友剛分手情緒不佳，昨天深夜騎腳踏車經過梧棲區大智路時，發現自小客車旁有根木棍，即持木棍朝自小客車的擋風玻璃砸車發洩情緒後，即騎腳踏車回家。

警方強調，對於不法犯行絶對查緝到底，台中警方有案立破，展現維護民眾安全決心與能力。