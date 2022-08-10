布魯斯威利在《終極交戰》中飾演的警察局長。（車庫娛樂提供）

法蘭克葛里洛在《終極交戰》第4度和布魯斯威利合作。（車庫娛樂提供）

67歲傳奇動作片巨星布魯斯威利（Bruce Willis）今年3月因患失語症宣布息影後，讓全球影迷都很擔憂這位昔日的動作天王現在的身體狀況。近期布魯斯威利的妻子艾瑪赫明經常在IG上分享與家人互動的影片和照片，今年美國父親節的隔天，艾瑪曬出全家福照片，還有一支影片是布魯斯威利與10歲女兒梅布爾威利（Mabel Willis）跳舞，看起來仍相當靈活與樂活，他主演的《終極交戰》（A Day to Die）也即將在台上映。

《終極交戰》由布魯斯威利攜手《殺手保鑣2》動作男星法蘭克葛里洛（Frank Grillo）主演，描述一群退役警察為了協助過去的同袍，不惜與城裡的黑白兩道全面開戰，片中擁有布魯斯威利近年作品中規模最浩大的街頭槍戰場面，轟炸規模可比擬戰爭電影，可說是他息影前最火爆演出。該片也是2人第4次合作，法蘭克當初他得知卡司中有這位他的老朋友後，就立刻答應參與演出，「誰知道布魯斯還能拍幾部電影？所以，我就想，我就去跟他玩玩吧。」也分享，自己喜歡跟布魯斯威利、連恩尼遜（Liam Neeson）、席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、約翰馬克維奇（John Malkovich）這些老牌影星合作，「有一種懷舊的吸引力，他們會讓我們想起那些動作大片的黃金年代。」

《大明星小跟班》艾美獎提名男星凱文狄倫（Kevin Dillon）則飾演一名落魄的假釋官，為了拯救遭綁架的妻子，被迫與布魯斯威利飾演的警察局長開戰。他受訪時透露，他們在密西西比州的傑克森取景，當地有關單位給劇組很大的自由，開放他們在市中心狂轟猛炸、拍攝動作場面，當地警方甚至把淘汰的警車送給劇組，「他們說：『沒錯，拿這些警車去炸吧！』」因此，如果觀眾覺得的爆炸場面很逼真，那是因為他們都是來真的。《終極交戰》將於9月8日在台上映。