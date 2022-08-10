共軍進入台海周邊空域示意圖。（取自國防部官網）

國防部今（10）日表示，迄1700時止，計偵獲共機 36架次（其中逾越海峽中線17架次）、共艦10艘次，在臺海周邊活動，進行聯合海空行動。

國防部指出，有關共軍東部戰區宣布，已完成「聯合軍事行動」，將「常態組織戰備警巡」，國軍在不放鬆戒備前提下，將依敵情威脅、區域特性等因素，全般調節兵力配置，兼顧部隊士氣維護，與靈活用兵之原則。

國防部說明，戰備訓練為軍人本務，國軍官兵平時即已將戰訓的概念，融入生活。此次中共挑釁，適足以「處處皆戰場，時時做訓練」的觀念，把握機會驗證平時訓練成果，反覆磨練指揮程序，發揮組織功能，依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」，沉著、理性、嚴肅應對。

至於外界關心，中共宣稱此次軍演有「10個突破」，國防部表示，所有戰演訓行動，均以務實檢證建軍備戰成果為目標，鮮少大張旗鼓渲染「特色」。故中共此次對臺恐嚇威懾，籲請國人以理性看待。