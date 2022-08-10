配合政府2025年非核家園政策，核能二廠2部機組運轉執照將於2021年12月及2023年3月屆滿後進行除役，台電今把核二除役送至環評大會討論，並通過環評大會，台電指出，取得除役許可，25年內完成除役。

台電表示，除役包括除役過渡階段、除役拆廠階段、廠址最終狀態偵測階段及復原階段，分別為8年、12年、3年及2年，除役過渡階段主要工作為興建用過核子燃料室內乾貯設施及低放貯存庫，除役拆廠階段則包括用過核燃料移至室內乾貯設施，廠址最終狀態偵測階段則為廠址最終輻射偵測與復原規劃，復原階階段則為廠址環境輻射檢測報告。

環團在會中指出，依台電規劃，室內乾貯要2029年才完工，建議台電一口氣興建室內乾貯，不要再先室外後室內，且除役期間的地震、火山、氣候變遷等影響也應納入評估。

環評委員陳裕文則建議，請台電評估於場址內養殖蜜蜂，並利用蜂產品作為輻射監測項目可行性，並提及國際已有諸多研究；台電回應，試辦養蜂計畫做為監測。

環評大會最後通過核二除役，但也要求台電應試辦養蜂計畫。