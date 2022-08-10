南韓女星宋智孝昔以模特兒身份出道，隨即開啟演員路，在影視方面都有代表作，精湛演技更讓她獲獎無數，此外也在長壽綜藝節目《Running Man》擔任固定班底，自然不造作的個性深植人心；宋智孝雖然在綜藝搞笑，但在各大時尚活動展現的有料身材常令人驚艷，日前她還把椅子坐壞，炸裂畫面讓身邊工作人員搶拍，網友看了快笑歪。

40歲的宋智孝昔日曾被票選為「自然系美女」冠軍，打敗全智賢和秀智等女星，2021年底她突然換造型，剪去女人味十足的長髮，變成小男孩風格的激短髮，一度引起熱烈討論；而宋智孝平時在節目《Running Man》上不計形象搞笑，但出席年末各大頒獎典禮時，穿上禮服展現超有料身材，都被大讚「藏太好」。

宋智孝把椅子坐壞的「炸裂畫面」被瘋拍，網友看到全笑歪。(圖/ 摘自宋智孝IG)

日前宋智孝在IG限時動態曬出工作小插曲，一身綠色套裝讓曼妙身材全被看光，但不知道是不是太有料，直接把椅子坐壞，讓她自己都哭笑不得；有趣的是，身旁工作人員第一時間不是救她，都紛紛拿起手機錄下這逗趣瞬間。

照片曝光後，大票網友也被智孝「豐滿身材」炸裂椅子的畫面笑翻，忍不住開玩笑，「歐膩（姊姊）自己也笑慘了」、「沒人要救，拍照先」、「好羨慕那張椅子，如果是我也會幸福到垮掉吧」。