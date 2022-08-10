台灣大學昨(9日)認定民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文為抄襲，決定撤銷其碩士學位，台北市長柯文哲今(10日)上午批評此案「太醜陋」，竟為一時選舉勝敗連台大都要毀掉，呼籲別為政黨利益毀掉國家長期利益；民進黨台北市長參選人陳時中則回應說，哪個地方醜陋？用泛泛一句話來醜化，這不是正確的態度。被網民認為阿中又在「粗暴言論大可不必」模式地「講X話」，反酸「抄襲還不醜陋？」、「高端也很醜陋」。

柯文哲今早出席台北市產業數位轉型平台記者會，會前受訪時針對林智堅論文案表示意見；柯文哲再轟，民進黨的態度令他感嘆「已經不是我當年認識的民進黨」，竟為一時選舉勝敗連台大都要毀掉，呼籲別為政黨利益毀掉國家長期利益，並批此案「太醜陋」、「不能看」。

而陳時中今上午則前往參觀文總「備份一座城市」特展，被問到柯文哲批評林智堅論文風波「太醜陋」，陳時中表示，要把這件事形容為醜陋，一定要清楚地講哪個地方醜陋？用泛泛一句話來醜化，並用醜化來看體制爭論的事，這不是正確的態度。

PTT鄉民見到這番回應怒了，瞬間將這則轉貼新聞噓到變「XX」（噓爆），狠批：「抄襲還不夠醜陋噢？」、「支持陳時中就是支持林智堅！」、「比起你的高端的確不算醜陋」、「都已經証明抄襲了還要証明抄襲是醜陋」、「誰答腔柯就罵誰，你答腔什麼」、「沒有羞恥心的醜陋」、「每個地方都很醜陋」、「他在說什麼」、「哪個地方不醜陋?」、「被認證抄襲還護航，不是正確的態度」、「高端也很醜陋」、「DPP各種醜陋」。