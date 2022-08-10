樂天桃猿先發投手狂威前8局成功封鎖富邦打線，9局下0比5落後的富邦最後反攻，申皓瑋三壘安打帶起攻勢，張進德內野安打打破「鴨蛋」，狂威三振掉代打王詩聰後桃猿換上朱俊祥，富邦也啟用代打辛元旭，他在球數2好1壞時敲出左外野2分炮，將比分追至2分差，也逼得桃猿推出終結者豪勁上場。

之前在練習時不慎拉傷左側腹肌，9日健康回歸一軍就立刻為球隊建功，辛元旭表示，當下上場代打只想把自己工作做好、求上壘，「原本只想說想辦法打安打，沒想到會飛出去。賽後想想，感覺好像在做夢。」

陳真面對豪勁第3球也敲出左外野全壘打，連2棒代打開轟，這也是中職史上第2次，前次代打連續開轟已是1998年3月29日和信鯨的林鴻遠、卡亞力，他們皆是生涯第2支代打全壘打；辛元旭與陳真連續兩棒擊出個人首支代打全壘打則創聯盟首見紀錄。

聽聞聯盟前次代打連續開轟已是1998年，陳真表示，1998年自己剛出生，辛元旭則笑著說：「我沒出生，我1999年的。昨天賽後有想說會不會是第一次代打連續開轟，因為沒看過有這樣的情況。」

能夠棒打豪勁，陳真表示，自己只是「球來就打」，「豪勁是很好的投手，只是讓自己不要想太複雜，成功執行策略而已。」他也透露，自己近期有在看一本書，從中得到不少啟示。

陳真說：「是喇叭（潘忠韋）賢拜推薦的，叫《心像練習》，裡面提到，頂尖運動員心理因素是大於生理的，書上說，我們能站在職業賽場上條件都具備，只差在心理素質。」

聽聞自己的全壘打寫下紀錄，兩人又驚又喜，還互誇對方的全壘打比較厲害。陳真表示，辛元旭那一發帶起球隊士氣，而且他才剛傷癒歸隊，真的很不容易。辛元旭則說：「陳真那隻比較厲害，打守護者。」