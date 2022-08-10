美國勞工部公布美國最新非農就業數據，美國7月非農就業人口增幅達52.8萬，優於市場預期；經濟數據強勁的結果，間接證實先前美Fed認為經濟具有彈性，能夠承受更為激進升息的看法，故市場認為美Fed 9月下旬升息3碼的機率升高。目前投資人靜待7月美國消費者物價指數(CPI)數據公布，普遍認為7月數據有機會比6月略降溫；而由於美Fed已實施一連串的升息動作，市場正在觀察這些舉措對於通膨產生了多大的壓抑效果，進而預估美Fed後續的升息動作。

上周五拉出長紅的的台股，持續緩步墊高，8/9日盤中最高來到15077點，創下7月中旬反彈以來的新高，先前規劃7月中旬的反攻行情持續。當前由於7月高點在15035點，本月(8月)的月K線只要收盤能夠收在該處上方，就能拉出月級別日出訊號，即便9月震盪，後續還有行情。

短線上，由於上方存在季線反壓，加上當前因成交量由去年高檔日均量4000~5000億，降到目前日均量不到2000億，不容易一次推升全部的股票上漲，故資金通常會往強勢族群(概念)集中，而由於這些資金包括了當沖及隔日沖的極短線參與者，故在極短線參與者離場時，股價相對容易收出長上影線或是開高走低。這個看似轉弱的K線型態，實質上是洗盤。

在低量之下的操作，要能適應洗盤的節奏，特別是市場常見的停損位置(如均線、整數關卡、重要支撐等)，由於所處位置明顯，此時容易被主力大戶或中實戶利用，盤中藉由手中籌碼先把股價打穿前述停損，讓一般持股者看到股價跌破停損，進而賣出持股，然後尾盤再進行拉抬或等到第二天再進行拉抬，所以要善用反市場心理，看似技術線型很醜時，要特別留意未來2~3日是否有進場機會，這次光通訊的華星光、波若威等皆是如此。

隨著近日財報及營收公布進入最後階段，繼泛網通族群大漲後，市場需要新題材，此時美國的《降低通膨法案》可望成為新焦點。該法案內容對於購買電動車有抵減稅額，有利電動車供應鏈，如乙盛-KY、奇鋐、建準、臻鼎-KY、華通、良維等走強；而由於法案中也談及氣候和乾淨能源計畫，對於乾淨能源產業的發展有正面助益，相關的碩禾、安集、中興電等可望間接受惠，後續可列入追蹤。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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