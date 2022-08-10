農委會林務局10日指出，2019年推動林下經濟政策以來，陸續有來自山村、部落符合「維持森林植被，不施用除草藥、化肥、永續經營管理森林」友善生產的森林蜜、段木香菇與台灣金線連，許多產品因具有獨特風味及豐富層次，推出以來即造成消費者驚豔及迴響。

林務局局長林華慶指出，林務局嘉義林區管理處2019年協助成立鄒族「嘉義縣阿里山原住民農林業生產合作社」，合作社依生產需求將社員分成香菇組、金線連組、牧蜂組，分別積極投入林下經濟生產，在嘉義林管處的協助下，在品牌及產值上已有亮眼的成績。

蜂箱已達200箱規模的汪志敏表示，達邦村一年四季都有充足的蜜粉源植物，所生產的森林蜜朝特色蜜發展，一來物以稀為貴，再者也能凸顯部落的特點，做出屬於自己的風味。林下養蜂是依循周遭環境「有什麼蜜，採什麼蜜」的原則，因此採回來的蜜或粉也就代表了該地獨有的特色。

汪志敏指出，除了直接採集回來的蜂蜜之外，養蜂也可以生產及研發其他副產品，例如花粉、蜂蠟等；對於部落來說，蜜蜂是生態環境監測的回饋者，農作物及植物大部份靠蜜蜂授粉，蜜蜂生存良好，顯示生活的森林環境是健康的，林下養蜂不僅是增加經濟收入的一種管道，更是山區住民與生態共榮共好的策略。

林務局指出，台灣金線連有藥王之稱，衛福部已正面表列為可供食品使用原料，達邦地區海拔高度1000-1500公尺，非常適合金線連生長，林下仿野生栽培，開發的金線連養生燉包更具天然健康價值。

嘉義林管處為了協助林農行銷以及便於消費者識別，創立了「林下良品」品牌識別系統，作為與森林共生優質林下經濟產品的專屬標誌，並導入專業輔導團隊提升林農生產技術增加產量，與強化標準化生產模式與行銷，在合作社族人齊心努力下，阿里山林下經濟產品產量穩定成長，嘉義林管處進而透過品牌與通路行銷，讓「林下良品」產品在阿里山森林遊樂區入口轉運站「森，2488品牌概念館」、新東陽關西服務區新東陽超市、台中中友百貨「生活好品」櫃位及台北誠品信義店、松菸店等。