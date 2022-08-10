年底台北市長選戰三腳督，台北市副市長黃珊珊今接受廣播專訪，主持人問及自我評價能夠贏過民進黨台北市長參選人陳時中、國民黨台北市長參選人蔣萬安的關鍵是何？黃珊珊表示，沒政黨包袱、支持者不分藍綠這兩項是她最大優勢，黃珊珊也表示，自己都還沒宣布參選，選舉民調就已有支持比例，代表台北市民是有眼光。

黃珊珊今下午接受媒體人蔡詩萍主持的《POP大國民》節目專訪，主持人問及黃珊珊覺得自己比另兩位參選人優秀在哪，黃珊珊表示，第一自己沒有政黨包袱，第二在之前的議員選區沒有分藍綠支持者，「有人說黃珊珊是綠也有人說是藍」，那就表示自己做對了，沒有依靠意識形態去達成個人政治利益，並強調做事就會有人支持，黃也笑稱，到現在都還沒有提出參選，但是民調已經有支持者，代表台北市民是有眼光的。

談及年底的台北市長選舉，黃珊珊表示市民最在乎交通、教育、都更、高齡少子化以及國際城市形象，這些部分台北市政府都在努力，包含社宅加上包租代管、租金補貼已達5萬戶；EOD校舍改建結合社會福利建設；廣設巷弄人行道等，市長柯文哲確實改變了台北民的生活，黃珊珊強調，這是政績也是包袱，但必須要繼續完成，台北不能停下來。

而再細談內湖交通政策，黃珊珊坦言台北市政府目前能做的都已做，現在短期只能以現有設施做調整，包含匝道管制、智慧型號誌等，或是以宣導方式鼓勵通勤族共乘。黃也強調自己是三位參選人中，對交通問題的政策是最務實的。

主持人也打趣問黃珊珊，台北市首位女市長意義會很大嗎？黃珊珊則表示，性別已經不是問題，巴黎東京的市長都是女性，這本來就是民主體制，不會因為性別而有差別去選擇城市的未來。