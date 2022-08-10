迴轉壽司快速方便，受到不少顧客青睞，就有網友日前到迴轉壽司用餐，目擊其他客人點了20盤，最少花費就要800元，倒不如去吃Buffet吃到飽更划算，好奇對方是在想什麼？貼文引起熱議，內行人則點出關鍵差異。

原PO在PTT八卦板發文表示，在迴轉壽司用餐時看到鄰桌客人點了20多盤，有便宜也有貴的，平均一盤算40元，20盤就800元，不如去吃Buffet吃到飽，壽司、生魚片、熱湯無限供應，還有甜點、冰淇淋，好奇迴轉壽司吃超過20盤的人到底在想什麼，「是不是算術有問題？」

貼文引起網友共鳴，不少人被原PO論點說服，「好像是欸，飲料甜點還吃到爽」、「被你這樣一嘴才想到這問題」、「其實有人真的很有錢，他沒在思考省錢」、「能吃完20盤蠻厲害的欸，我沒辦法」、「還好我都吃不到20盤，還行還行」。

但也有網友點出關鍵，迴轉壽司是贏在食材豐富度，「哪間有鮭魚卵吃到飽的」、「哪間一千元以內的把費有大腹？」、「如果是吃比較高級的，把費可能沒有」、「哪間吃到飽有這麼多種類的魚生壽司只要800？」、「你說幾個吃到飽生魚片好吃的來聽聽？限定1000以下」。