爬樓梯對年輕人來講相對輕鬆，但對老一輩的長者與身障者都是一大難事，為了解決老人與身障者的居住環境限制，高雄市政府都發局啟動長者與身障者換居社會住宅計畫，自8月10日起受理申請，以協助65歲以上長者及身障市民從老舊公寓換居到有電梯的社會住宅。

都發局表示申請人或家庭成員為65歲以上長者或為第7類身心障礙者，全戶人口在本市合計僅持有1戶住宅，該戶屋齡達15年並為位於2樓以上無電梯之合法建物，且家庭年所得低於百分之五十分位點之平均所得(111年度為113萬)，平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍（111年度為50467元）等條件，即可提出換居申請。

申請人原持有住宅則轉作社會住宅出租，由市府委託之社宅包租代管業者審查物件並辦理媒合轉租，申請人還可以獲得租金收益、每年最高1萬元的修繕補助及稅賦減免等優惠。

換居建國新城社宅每戶房型均為3房2廳2衛，每戶室內空間約27坪(含陽台)，內附傢俱家電，如床架床墊、沙發桌椅、冷氣、冰箱、洗衣機、廚具收納空間、抽油煙機、瓦斯爐及熱水器等家居所需設備，每月租金新臺幣8600元（含管理費用600元；水電瓦斯費自付），平價的租金，優質的居住環境，歡迎有換居需求的長者及身障朋友承租，入住機能完善的社宅空間。

都發局局長吳文彥表示，本計畫是以位於鳳山區建國路二段之建國新城共6戶作為換居計劃標的。該社宅為電梯大樓，周邊公共設施完善，有大東公園、文山國小、鳳山商工、建國市場、工協市場及全聯福利中心、大潤發等賣場，且鄰近鳳山火車站、捷運鳳山站與長庚醫院，希望能增進高齡長輩及身障朋友的居住服務與環境品質，展開便利舒適的新生活。