民眾黨新竹市長參選人高虹安10日到都城隍廟參加竹塹中元城隍祭「查夜暗訪」活動，針對綠營指台大突襲作法不給林智堅機會，高虹安認為這是詭辯，同時也喊話中華大學，即使在社會高度關注下，也應秉持與台大相同的精神，做出最公正的學術審議。

高虹安10日到都城隍廟參拜，針對台大撤銷林智堅碩士學位，高虹安認為，學術有其專業，還是要交由審議委員會來判定，但既然台大已經做出決議，判斷林智堅確實有抄襲他人，也需要撤銷學位，大家當然都尊重台大決定。

至於綠營指台大突襲作法不給林智堅機會，她強調，從後來的各項事證可看出，台大校方已給林智堅3次機會到校說明，但他本人並未出席，就像學校考試缺考3次而不及格，怎麼還能說因為自己沒去考才不及格？她指這是詭辯，不能被大家接受。

另外，高虹安說，經過台大案例後，才讓林智堅發憤圖強，出席中華大學審議會說明，她肯定這樣的精神，也期待林智堅在中華大學的審議委員會上提出最有利的證據。

她也說，台大經歷這麼多的政治壓力和社會關注後，還是能頂著百年校譽風骨，做出這樣的決定，相當不簡單，也希望中華大學審議委員會也能秉持同樣精神，進行最公正的學術審議。