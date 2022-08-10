近來屢傳國人為了高薪遠赴柬埔寨、緬甸等東南亞國家工作，卻淪為詐騙集團的工具，慘遭軟禁、毒打、性侵，想贖身除了花一大筆錢外，還有「抓交替」的方式，透過拐騙親友來交換自由。男星吳慷仁針對此事發表看法呼籲「天下沒有白吃的午餐」，希望不再有人受騙。

吳慷仁今（10日）在facebook發表看法，表示最近看到很多關於柬埔寨的新聞，提醒：「要去未知陌生的環境工作請大家三思」，他認為現在的環境中，能坐領高薪的工作不多，可能連工作也不是這麼好找，這時候有一份比原收入多2到3倍的工作，大部人都很難不動心。不過他強調「天下沒有白吃的午餐」，更直言：「為什麼能賺那麼多錢，不是自己賺，而是讓你去賺呢？我傻？還是你傻？」除非是特殊「專業」的職業，不然做決定之前請先思考一下，再看看最近的新聞，看過之後再決定是否要去「賭」一把。

吳慷仁感性表示看到新聞內容，心情非常難受：「因為我們是人不是物品，被綁架，被凌虐，被販賣等等的不人道待遇，竟然都還在這個世界的角落中不斷上演…」，他期望「真心希望還深陷泥沼的朋友能被救出，也希望不要再有人受騙…」，同時呼籲要腳踏實地，多保護自己。

這番話讓不少網友認同：「就是詐騙集團啊，利用了人的貪念，大家要多小心，保護好自己！」、「希望大家都要平安，沒錢不能，但掉了生命怎麼辦。」、「出國在外，護照、通訊被阻斷，沒了人身自由，被消失了，也不會有人知道」、「看到這發生在台灣，真的不敢相信」。