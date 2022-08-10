「美聯社」（AP）、《衛報》（The Guardian）等報導，近年全球被新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響，但最新研究顯示，洪水、熱浪、乾旱等在氣候變遷下加劇的天然災害，正導致超過半數的已知人類傳染病進一步惡化，包括新冠肺炎、瘧疾、登革熱、霍亂等；而公共衛生專家擔憂，人們並沒有更加認真看待氣候變遷問題。

根據報導，一篇8日被刊登在《自然氣候變遷》（Nature Climate Change）期刊上的新研究指出，在與氣候變遷有關的洪水、熱浪、乾旱、野火、暴雨等10種極端天然災害加劇之下，由病原體引發的375種已知人類傳染病中，有218種出現惡化，比例高達58%。

這是因為許多疾病傳播媒介在天然災害中將更容易與人類接觸，如傾盆大雨和洪水所創造的環境，會讓蚊子等生物大量滋生；乾旱等災害導致部分野生動物失去原有棲息地，只能遷徙至更靠近人類居住的區域，導致各種人畜共通傳染病加劇；且在嚴重天然災害中流離失所的民眾，由於難以維持原有的健康與衛生條件，自身抵抗病原體的能力也將遭到削弱。

領導該研究的夏威夷大學（University of Hawaii）氣候資料分析師莫拉（Camilo Mora）表示，這些問題並非假設，而是「已經發生的事情」，如他自己的家就在5年前首次遭洪水直接侵襲，並於稍後因蚊蟲叮咬感染屈公病，導致多年後仍受關節慢性疼痛之苦。

莫拉指出，令人震驚的是，人們並沒有因此更認真看待氣候變遷問題，並稱就疾病而言，「我們正在打開潘朵拉的盒子」。