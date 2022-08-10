台灣前三大電梯業者崇友實業（4506）10日董事會通過半年報，上半年合併營收21.82億元、稅後淨利4.51億元、EPS達2.55元，分別年增5.6％、21.2％、21.4％，由於汰舊換新業務訂單完工認列挹注、以及新梯與維修保養業務穩定貢獻，推升今年年上半年獲利創下歷年同期次高佳績。

崇友上半年受惠旗下新梯（含汰舊換新）大型訂單完工認列進補，帶動大型訂單金額較去年同期成長18.87％，推升整體新梯、汰舊換新業務出貨完工認列金額年增6.27％、16.36％，維修保養業務隨著每年維保台數穩步增加，上半年維保台數達3.95萬台。

崇友上半年繳出三率三升表現，整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別提升至32.8％、20％、20.7％的佳績。

崇友指出，持續擴大自有品牌及他廠品牌老舊電梯汰換訂單，帶動新梯銷售、汰舊換新業務潛在需求放大，累計至7月接單台數更已超越去年全年七成水準。