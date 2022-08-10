放眼國內每年產值數百億元的植入式醫材市場，射頻暨測試廠耀登科技（3138） 不但和國家衛生研究院結盟，也和瑞士的Zurich Med Tech和IT'IS基金會合作，發展出植入式醫材於磁場中的模擬技術，為既有的測試業務開出一條新路。

高階醫材產業蓬勃發展，植入式醫材與醫療器械於磁振造影系統中的使用需求也與日俱增，看準此商機，耀登科技與國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所搭上線，合作執行110年度科技部產學計畫，針對植入式醫材於磁振造影系統中之磁場、射頻與溫度等效應之安全性進行評估，目前已成功建立射頻安全性測試模擬平台，可提供國內植入式醫材廠商作為測試之用，藉以提升植入式醫材研發的競爭力。

耀登指出，此研發計畫也獲得了科技部產學計畫的支持，得建置生醫電磁模擬測試平台，以針對植入式醫材之特性進行評估規劃，並按照ASTM F2182與ISO10974等標準進行模擬與實驗，成功建立了植入式醫材之射頻安全性模擬測試平台。

法人指出，國衛院已建立了植入式醫材磁振相容性測試環境，再加上與耀登共同發展的射頻安全性模擬測試平台，未來將可協助國內植入式醫材廠商建立醫材認證所需之產品磁振相容性測試資料，並降低測試成本；同時也能大幅提昇產品附加價值，為國內每年產值數百億的植入式醫材市場帶來新的研發能量。

不單與國衛院結盟，耀登科技也和瑞士的Zurich Med Tech和IT'IS基金會合作，發展植入式醫材於磁場中的模擬技術，軟體功能包含射頻量測、生物與人體資料庫，以及針對電磁場與溫度之模擬功能。

耀登除宣布在醫材測試市場的新建樹外，10日也同步發布半年報及7月營收，經結算，上半年合併營收為7.66億元，呈年增10.19％；稅後淨利為6,683.5萬元，換算EPS為1.43元，呈年增 4.38％。至於7月營收，因揮別中國4、5月封城的困境，有遞延訂單的挹注，單月營收為1.52億元，與6月的1.58億元大致相當，但相較於去年同期的1.24億元，呈年增22.2％。