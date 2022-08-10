亨泰光（6747）受惠OK鏡（夜戴型角膜塑型鏡）在兩岸銷量激增，帶動上半年營業利益交出年增3成佳績，EPS 6.14元；由於公司第二條全自動化產線將於第四季加入生產行列，法人看好該公司全年獲利將大賺逾一個股本，再創新高。

此外，時序進入暑假OK鏡驗配旺季，加上中國大陸經銷規模擴大，各城市封控逐步鬆綁，台灣及中國大陸地區OK鏡銷售量均明顯提升，亨泰光7月合併營收6,907萬元，月增18.4％，年成長11.86％；累計今年1～7月合併營收4.38億元，年成長22.03％。

亨泰光表示，上半年營業利益1.3億元、稅後淨利1.48億元，均創下歷年同期新高，年成長分別為34％及0.3％；而EPS 6.14元，與去年同期相當，主要是去年上半年的獲利中，有8,514萬是來自處分子公司海亨泰視覺科部分股權的一次性營業外利益。

受惠台灣及中國大陸地區OK鏡銷售規模經濟效益顯現，亨泰光上半年度公司主力產品—夜戴型角膜塑型鏡（Orthokeratology；Ortho-K，以下簡稱：OK鏡）在兩岸銷售業績均大幅成長，其中台灣OK鏡上半年度銷售額年增率約為兩成，大陸市場，除了去年部分訂單遞延至今年第一季出貨外，新訂單銷售業績亦有斬獲，上半年度大陸OK鏡銷售業績較去年同期大幅成長約四成，今年上半年度OK鏡銷售占公司整體營收比重約為78％。

亨泰光表示，隨時序步入暑假，許多家長開始安排學童進行視力檢查、讓學童適應OK鏡配戴及近視防控治療，第三季台灣及中國大陸地區OK鏡出貨量期許再攀高峰，以目前訂單來看，今年OK鏡整體銷售額可望較去年成長兩成以上。

有鑑於大陸近視防控市場的滲透率仍低，亨泰光已完成大陸地區中階與高階的OK鏡經銷通路布局，近期將開始啟動平價OK鏡市場計畫，進一步擴大市場通路布局；此外，因應訂單快速成長，第二條全自動化產線將於第四季加入生產行列，今年底整體產能可望增加至45萬片，明年總產能可望再增加5成，整體營運成長動能可期。