疫情未停歇，愛心仍要繼續！即將於8月17日登場的「麗明營造第21屆公益捐血」活動，今年仍因疫情的關係，為分流人潮避免群聚將連續舉辦3天，每天有2部捐血車在現場為熱心的民眾提供服務。

麗明營造的公益捐血活動，自2001年起募得125袋熱血開始，從1部捐血車擴大到疫情前的6部捐血車盛況，累積至去年已超過12,710袋！

麗明營造董事長吳春山表示，今年的捐血活動，麗明營造依然辦得像嘉年華會，連續3天邀請不同的街頭藝人，有吉他、長笛、電子琴、薩克斯風及「台中愛樂」、「台灣梧桐」等現場演出之外，麗明為善盡企業社會責任，支持台中市勞工局111年度視障按摩巡迴走動計畫，捐血活動第一天上午請到5位視障按摩師前來，用純熟按摩手技為現場捐血的民眾舒壓，加上悠揚的樂音，相信會是一場最特別又愉快的捐血體驗。

熱心公益的吳春山，除了長年推廣公益捐血活動外，同時段在大里菩薩寺亦有「立處皆真」攝影義賣展，作品全是吳春山3年多來、為不期而遇的白鷺鷥鳥朋友拍下的影像，這100幅展出的作品義賣所得，將全數護持菩薩寺住持慧光法師在尼泊爾興學建校。為了公益兩邊跑的吳春山樂此不疲，也相信以善心為出發的兩項活動，都能衝出佳績！

本次公益捐血的主辦單位，包括麗明營造/建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、宇隆科技、台中南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉、台中市中科扶輪社、台中市商業會、外貿協會台中辦事處；協辦單位台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台灣身心障礙藝術發展協會、台中市企業經理協進會、台中市不動產開發商業同業公會、台中市建築經營協會、敬業樂群大樓管委會、溢全實業、土銀中港分行、聯邦銀行民權分行、京城銀行文心分行&大里分行、農業金庫台中分行、板信銀行台中分行、第一銀行台中分行、彰銀中港分行、三信商銀台中分行、合庫大竹分行、台中商銀西屯分行、邡隄娜開發等。

吳春山說，在各單位共襄盛舉下，捐血成功的民眾除獲得印有照片的捐血感謝狀外，還有相當豐盛的伴手禮，內容有最近竄起的食品界新星「春拌麵」、便利商店商品卡、實用的酒精瓶、日光溫泉體驗券、杯墊等等；最後一天，麗明營造還會舉辦摸彩，最大獎項為市價近1.8萬元的捷安特自行車，將送給幸運的民眾。

「麗明營造第21屆公益捐血」活動，將於8月17日~19日每日上午9時至下午4時30分舉辦，捐血車將停靠在七期府會園道169號，麗明營造總部大樓前方（台中市政府府後廣場邊）。

主辦單位在防疫優先的前提下，提醒民眾於現場等候區保持社交安全距離，並且為了保護自己與辛苦的醫護人員，每位都請戴上口罩再上捐血車，唯有安全防疫，才能讓您的熱血健康延續！