台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）10日公告，7月份自結合併營收為新台幣9.8億元，較上月增加9.3％，累計合併營收為67.7億元，較去年同期增加7.9 ％。

春雨表示，當前全球通膨形勢嚴峻，各國持續實施貨幣緊縮政策，終端需求萎縮，使得國外客戶買氣下滑，鋼市正處於淡季中。台灣地區在不影響訂單的情況下計畫性提前安排歲修，養精蓄銳；印尼地區主要是內銷市場，且因市場占有率第一，受國際情勢衝擊較小；大陸地區因各地疫情陸續解封，客戶回補庫存，銷售狀況已逐漸回穩。

春雨表示，中鋼第三季開出平盤略低，與預期一致，而目前國際鋼價跌勢已趨緩，築底態勢浮現，加上客戶庫存已陸續消化，預期後續需求會慢慢上來，加上歐盟對大陸課徵反傾銷稅對台灣帶來轉單效應，且大陸地區基建計劃陸續展開，公司將把握先機，持續擴大台鋼集團內部資源整合的優勢以提升營運效率，優化流程作業，評估未來營運展望正向穩健可期。