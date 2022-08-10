新台幣兌日圓、歐元匯率升值，全球第二大傳動系統元件製造廠上銀科技，第二季及上半年合併營收雙雙改寫同期新高，認列匯損0.83億元而侵蝕本業獲利，致使第二季EPS為3.60元、上半年EPS為7.61元，只創同期次高。

上銀9日董事會承認第二季財報，第二季合併營收82.35億元創同期新高，營業毛利35.56億元、營業利益18.46億元、稅前盈餘16.43億元、本期淨利11.79億元、淨利歸屬母公司12.26億元、EPS從去年同期3.09元增加至3.60元，改寫同期次高。

上銀上半年合併營收158.02億元、締造同期新高，營業毛利59.28億元、營業利益34.02億元、稅前盈餘34.0億元、本期淨利25.15億元、淨利歸屬母公司25.93億元。

上銀第二季面臨原材料成本上漲，營收增加，營業毛利率從去年同期36.12％增加至38.33％。上銀表示，上銀去年第一季起，陸續調整售價，實際是下半年才反映在營收上，今年售價比去年同期高，獲利也優於去年同期。