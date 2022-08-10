光鼎（6850）受惠品牌價值效益與經濟規模顯現，上半年營運表現亮麗，歸屬母公司稅後淨利達2376萬元，年增95.95％，EPS以1.08元改寫同期新高。

該公司7月合併營收1985萬元，月增36.24％、年增59.47％；累計前7月合併營收1.07億元，年成長44.65％。

展望未來，光鼎表示，目前訂單能見度已至第四季，而第四季又是主力客戶備貨旺季，預期下半年表現將更優於上半年，全年營運有機會再創新高。

光鼎表示，公司以自有品牌Qsep專注科研領域多年，特別是在大陸科研市場已居第一品牌，銷售量穩定成長。近年Qsep挾高品質與價格優勢透過全球參展積極搶攻大陸以外市場，迄今擁有逾40個海外經銷商，其中美洲的經銷夥伴有逾半數同為illumina的代理商，有效提升Qsep品牌國際能見度。

受惠品牌效益顯現，今年上半年外銷市場全面皆告捷，不僅首次打入印度市場，來自泰國與香港的營收成長逾倍、歐美二地的業績增幅也在七成以上，帶動整體營收改寫新高紀錄。

在獲利部分，因高通量Qsep400核酸檢測系統出貨量增加，以及高毛利的卡匣耗材需求同步提升，配合營業費用控管得宜，帶動上半年毛利率、營業利益率、淨利率分別為65％、24％、28％，相較於去年同期的60％、16％、20％，呈現三率三升。