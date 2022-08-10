滬深兩市10日雙雙收跌，其中上證指數收跌17點，中止連續四個交易日收漲。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）9,662億元。
香港信報報導，上證指數10日盤中最多上漲5點，漲幅為0.18％，高見3,253點後出現賣壓，大盤回軟，最多下跌29點，跌幅為0.91％，低見3,217點。終場收報3,230點，下跌17點，跌幅為0.54％，成交額為3,900.66億元。
深證成指10日先漲後跌，盤中最多上漲16點，漲幅為0.13％，高見12,347點，最多下跌164點，跌幅為1.34％，低見12,166點。終場收報12,223點，下跌107點，跌幅為0.87％，成交額為5,761.12億元。
滬深300指數10日收報4,109點，下跌46點，跌幅為1.12％。創業板指數收報2,658點，下跌36點，跌幅為1.34％。
各類股方面，煤炭、生物製藥股跌1％。金融、鋼鐵、電力、化工股偏軟。水泥、石油股持穩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。