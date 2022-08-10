不想被美國卡脖子，近年中國大陸半導體業力求提高自給率，同時減少對國外採購晶片設備。據數據顯示，上半年（1~6月）韓國出口到大陸的半導體設備暴減50%。由於韓國準備加入美國主導的「晶片四方聯盟」（Chip 4），韓國銷往大陸的半導體設備、材料和零組件是否受到更大衝擊，值得後續關注。

BusinessKorea報導，韓國海關公布今年上半年，出口大陸半導體設備總額為6.948億美元、年減51.89%。

中國大陸是韓國半導體設備出口最重要市場，占其出口比重高達60%。這些設備供應給三星、SK海力士的大陸廠；此外，傳出長江存儲、長鑫存儲、中芯國際等大陸企業也考慮採購韓國設備，避開美國一連串打壓和限制。

etnews報導，韓國半導體設備出口下滑的原因是，大陸管控疫情實施封城措施所致，即使解封後，也很難預期出口會大幅回升。主要是大陸以提高晶片自給率為目標，一方面擴大半導體設備供給，另方面避開美國制裁導致進口設備而增加進口設備難度。

國際半導體產業協會（SEMI）預測，今年中國大陸半導體設備採購額將年減14%，來到255億美元，落後台灣和南韓。過去兩年，大陸都是晶片設備的最大買家。

業內人士分析，隨著大陸半導體自給率的改善，設備自家生產的可能性相當大，這將進一步損害南韓設備業的商機，長期來看，韓國需要找尋新市場來取代大陸。