該論壇今由看見台灣基金會執行長陳文堂（左）、文化部長李永得（右）共同揭開序幕。（柯宗緯攝）

「料理東西軍」則邀請東、西方主廚，以潤餅為主題，呈現PK料理賽，運用各地風土所孕育的特色食材，將潤餅賦予全新面貌。（柯宗緯翻攝）

看見台灣基金會今（10）日在高雄展覽館舉辦「精緻文化美食論壇」，特別的是，「料理東西軍」則邀請東、西方主廚，以潤餅為主題，呈現PK料理賽，運用各地風土所孕育的特色食材，將潤餅賦予全新面貌，令人耳目一新外，味覺上更有了新意。

該論壇今由看見台灣基金會執行長陳文堂、文化部長李永得共同揭開序幕，論壇呼應聯合國永續發展目標（SDGs），並匯聚世界各地美食領域名家，分別就「從風土創造價值」主題闡述觀點及分享實踐經驗 ，現場並設計不同主題的精緻體驗，體現文化美食學的風土價值與永續精神，向世界展現台灣的美好與價值。

看見台灣基金會執行長陳文堂提到，見台灣基金會致力於讓世界看見台灣的美好，去年的精緻文化美食論壇引起極大的迴響，今年來到高雄，以精采台灣風土向世界展示文化美食的價值，並且呼應聯合國對於永續精神的目標，希望一起感動南台灣，感動全世界。

文化部長李永得指出，特別感謝看見台灣基金會續辦論壇，看見台灣基金會長期關注並推廣台灣文化美食，繼去年成功匯聚台灣及國外頂級料理界權威，以精緻服務體驗提升現場絕妙美食感受的「精緻文化美食論壇」，今年移師高雄融合在地特色，以倡導永續風土的理念。

值得一提的是，論壇特別吸睛，是邀請獲得首屆綠色餐飲指南年度大獎的台灣主廚簡天才及多次米其林指南推薦的西班牙主廚丹尼爾‧內格雷拉（Daniel Negreira）雙廚交流。

簡天才創作的潤餅，透過食材傳達生態的意涵，以豐盛的《大地食蔬潤餅》完美呈現「吃在地、吃當季、團圓聚」的台灣文化美食內涵。丹尼爾．內格雷拉主廚的《Bocata de Zorza西班牙潤餅》則是巧搭台灣特色食材，融入西班牙生活風格、料理風味與手法，展現多元融合的台灣文化美食。

此外，論壇另一亮點是邀請到連續7年獲得米其林三星，堪稱米其林榜上傳奇的西方美食名家—德國米其林三星主廚托馬斯‧布納(Thomas Bühner)與基金會執行長陳文堂，共同闡述「從風土創造價值」；托馬斯‧布納更分享「三個成功關鍵」，雙方演說交流，觀點精闢，並以精緻體驗方式串聯主題，引起參與者高度共鳴。