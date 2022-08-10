國民法官制度明年元旦正式施行，將為第一審刑事案件之審理帶來重大變革，第三審法院雖無國民法官參與審理，亦將面臨國民參與審判案件上訴審查問題，為使終審法官將來審理此類案件，如何在第三審屬於「法律事後審」的現制下，依國民法官法規範及立法意旨適切辦理，最高法院舉行擬法庭座談會。

最高法院院長吳燦引言時表示，國民參與刑事審判制度，開展了我國刑事司法審判的新樣貌，使非職業法官的國民法官，得以藉由親身參與整個庭審過程的經驗，感受到「認事、用法與量刑」評決的不容易，知道法官原來並不是上帝。

吳燦說，或許在運作相當時日後，可以逐漸建立國民對司法系統性的信任，此一波段法院受理之案件，均涉及生命法益剝奪的重大刑事案件，依司法院發布之新聞稿，各法院均已舉辦多場次的模擬審判演練，期以發現可能存在之問題，俾使新制在正式上路時，得以無縫接軌。

承審國民法官上訴案件的最高法院法官與談時說明，因國民法官法對第三審上訴並無特別規定，理論上應以嚴格法律審較為妥適，惟若如此，在欠缺法律明文情況下，可能會限制人民的訴訟權，甚至有違憲的疑慮，故合議庭仍只能依現行規定審理。

第三審對國民法官案件量刑的態度應更為嚴謹，應更著重在量刑裁量權的行使有無違反比例原則及平等原則，縱使是採行國民參與審判，仍應審視量刑的公平性，不能使被告受到更不利於一般案件的量刑。