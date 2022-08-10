銀行給壽險公司信用卡客戶名單行銷保單，或由壽險公司養電話行銷人力，金管會一律開罰。金管會10日一口氣開出六張罰單，分別是對台灣人壽罰180萬元，對中信銀開罰120萬元，另外對花旗銀、永豐銀、聯邦銀及遠東銀各罰60萬元，合計540萬元。

主要是同屬中信金控的中信銀行與台壽合作賣保單，由台壽負擔中信銀電話行銷中心的場地費用、教育訓練、電銷人員薪資與佣獎，但電銷人員是登錄在中信銀保代部，以取得中信銀的客戶資料進行保單行銷。

其次是台壽與花旗銀、永豐銀、聯邦銀及遠東銀等合作，取得四家銀行的信用卡客戶名單，進行電話行銷，四家銀行並沒有實際業務招攬，只是提供名單給台壽，台壽依成交後的年繳保費計算佣金給四家銀行。

六家金融機構一氣被罰，台壽遭罰180萬元，中信銀120萬元，其餘四家銀行各60萬元，今年以來已有台新銀、渣打銀、保誠人壽、友邦人壽等都因類似原因被開罰，十家金融機構共被罰870萬元。