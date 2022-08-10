對於蔡英文總統執意支持林智堅，前民進黨立委鄭寶清重新在臉書貼文表示，在「保住一個人」或是「保住民進黨」的選擇上，他選擇保住民進黨，似乎認為不應該繼續支持林智堅！

民進黨今召開中執會，身兼黨主席的蔡英文總統今首次公開對桃園市長參選人林智堅論文案發表看法。她表示，支持智堅繼續努力，尋求後續的救濟，捍衛自己的人格，捍衛自己的清白。

她說，「長久以來與智堅相處共事，都知道他勤勞、認真、有熱情、有創意」。在林的治理之下，新竹市脫胎換骨，大家有目共睹。

她強調，昨天台大學倫會的決定，許多人都認為，智堅所提出的證據都沒有被採納。也看到，有許多人，包括許多黨內的同志，只要是完整看過兩本論文，而且完整了解事情來龍去脈的人，都願意選擇相信智堅沒有抄襲。

她呼籲，「對外，我們團結自信，面對挑戰。對內，我也要請全體黨公職，團結一致，相信自己的同志，支持智堅捍衛自己的清白」。

對此，民進黨前立委鄭寶清把原本刪除的臉書貼文及圖卡又重新貼上，並表示在保住一人或是保住民進黨？他選擇保住民進黨，似乎認為不應該再繼續支持林智堅。

鄭寶清的貼文直言，「我希望，論文不是抄的。我希望，球員們沒有受傷。我也希望，信介仙如果知道，不要太難過。我相信，今年年底民眾的選擇，是決定「品格、誠信、勇氣」的台灣價值是否堅守的關鍵時刻。我相信桃園，會再一次成為台灣民主的桃花源！我是鄭寶清。」

鄭寶清強調，雖然承受很多壓力，但仍堅定、貫徹民進黨的建黨精神，感謝各位的指教。