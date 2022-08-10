新疆女星迪麗熱巴擁有仙氣外貌和曼妙身材，出道後的人氣持續上升，被譽為「新疆四大美女」之一，而一向以華麗禮服亮相的她，近來在微博罕見曬出私服照，在一朵朵盛開花朵下，穿著寬鬆扶著單車望向鏡頭，看似簡單的服飾開一個小洞，露出美背上下蹦蹦跳跳，回眸一笑更讓好身材被讚翻。

迪麗熱巴近(10日)貼出自拍照，穿著開洞的白色上衣配上破洞牛仔褲，可見她手裡扶著一輛藍色單車，站在別墅外的街道上，陰影下的她後背透出肌膚，迪麗熱巴頭戴一頂鴨舌帽，小露性感但也未特地華麗打扮，這樣的造型在女神這裡已經足夠，樹上的幾朵花開得耀眼卻又低調，就彷彿在述說她這樣的狀態。

迪麗熱巴白色上衣後背開了個洞，露出美背以及私服下的姣好身材。(圖/迪麗熱巴 微博)

迪麗熱巴像個小女孩上上下下蹦跳。(圖/迪麗熱巴 微博)

迪麗熱巴也加碼釋出一段上下晃動片，在橋邊她換穿一件黑色上衣，下半身配上一條卡其色長褲，起初長髮披肩的她，定眼看向鏡頭，展現一股清新女神氣場，接著她充滿活力走到遠方樹下，途中上上下下地跳躍，這樣的寬鬆服飾很挑戰身材，她的蜜桃臀和長腿乍看依舊纖細，令人稱羨。

粉絲們看見迪麗熱巴近況後，紛紛留言：「又見面啦」、「太美啦愛啦愛啦」、「我神魂顛倒，躁動的心」、「想死妳啦寶貝」、「這是漫畫世界嗎？」、「我的漂亮寶貝」、「我的美人兒發生活照了！」、「為什麼這麼美，美死我妳負責嗎？」、「老婆妳是我唯一的老婆」、「啊啊啊啊妳的腿」、「我的大長腿妖精」、「背真漂亮」。