基隆市長林右昌（右一）率立委蔡適應（左二）、文化局長陳靜萍（左一）與議長蔡旺璉（右二）等人，在起點向宗親會隊伍致敬。（陳彩玲攝）

2022鷄籠中元祭10日進行迎斗燈遶境遊行活動，以今年主普黃姓宗親會斗燈為首，接續各姓氏宗親會斗燈與花車在市區道路遶境，途中更有基隆北管西皮、福路兩派音樂交陣，最後會將斗燈送至慶安宮安置，象徵中元祭重要文化傳承與接續。

基隆市長林右昌率立委蔡適應、文化局長陳靜萍與議長蔡旺璉等人，在起點向宗親會隊伍致敬。他表示，迎斗燈遶境是放水燈前很重要的科儀，今天齊聚了所有水燈遊行的花車及水燈座，將要繞行基隆市區的主要道路，所有宗親會一起團結投入完成這項重要盛事。

陳靜萍提及，斗燈是寺廟建築、普渡道教科儀禮常見的辟邪祈福器物，在基隆每一字姓的斗燈不盡相同，作為宗親團體的精神象徵，平日皆會安奉在各宗親會館裡，只有每年中元祭農曆7月13至15日才會請出進行遶境，並安放至慶安宮，祈求來年運勢平穩順遂，一年之中也唯有此時才有機會一睹所有字姓斗燈，可以說是放水燈前的重要熱身活動。

陳靜萍指出，迎斗燈科儀中，另一件重頭戲便是基隆北管交陣；她說，旭川河過去作為基隆北管西皮派、福路派的分界，旭川河以東為福路派、以西為西皮派，日治時代便以此為界互不跨越。因此迎斗燈活動出發以西皮派為主軸，經旭川河後，改由福路派的音樂上陣，藉此進行文化民俗傳承。