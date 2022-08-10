鹿港地藏王廟配合中元普渡，從農曆7月13日起舉辦為期3天的「拔薦消災祈福暨中元普渡法會」，10日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，重現放水燈。（吳敏菁攝）

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從農曆7月13日起舉辦為期3天的「拔薦消災祈福暨中元普渡法會」，10日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，重現放水燈。（吳敏菁攝）

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從農曆7月13日起舉辦為期3天的「拔薦消災祈福暨中元普渡法會」，10日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，重現放水燈。（吳敏菁攝）

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從農曆7月13日起舉辦為期3天的「拔薦消災祈福暨中元普渡法會」，10日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，重現放水燈。（吳敏菁攝）

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從農曆7月13日起舉辦為期3天的「拔薦消災祈福暨中元普渡法會」，10日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，重現放水燈。（吳敏菁攝）

廟宇最多的鹿港保有最多普渡特色，還流傳《七月普渡歌》，讓人看到昔日繁華排場，放水燈如今在台灣已經相當罕見，鹿港地藏王廟保留傳統習俗，且放流出海，10日夜幕將垂，水畔千萬盞畫舫紙船、蓮花座，熊熊燃燒，指引漂泊的魂魄，波光燦爛，吸引上萬人參與、記錄。

鹿港地藏王廟配合中元普渡，從農曆7月13日起舉辦為期3天的「拔薦消災祈福暨中元普渡法會」，10日傍晚在福鹿河濱公園舉辦祭水靈儀式，重現鹿港百年民俗風華，彰化縣長王惠美應邀與會、鹿港地藏王廟主任委員許森樹和立委陳秀寶、鎮長許志宏、議員涂淑媚、楊妙月等都出席，祈求國泰民安、風調雨順。

王惠美感謝廟方主委等，以及許多善心的大德出錢出力，共同努力讓活動變得更有特色，上午風雨還很大，神奇的是到了傍晚，天氣瞬間轉好，透過法會及放水燈的儀式，讓祖先和孤魂水靈接受超渡、離苦得樂，讓地方更加平安順適，讓鄉親都能在百行百業中都能有好的修行與發展。

鹿港北有天后宮，南有鹿港地藏王廟，一司天、一司地，是當地民眾信仰的中心，鹿港地藏王廟創建於1663年，廟中主祀地藏王菩薩，配祀境主尊神，註生娘娘及十殿閻君，至今已經360年歷史了。

鹿港地藏王廟主任委員許森樹表示，鹿港早年是重要商港

，過去不乏水難喪生者，因此，地藏王廟每年固定於農曆7月13日至15日舉辦祭典及放水燈儀式，即燃燒畫樓紙船放於溪中，任其漂流入海。

放水燈是照引水中孤魂水靈能上岸，找到可以宴請祂們的地方，並保佑鹿港能夠風華再現，讓信眾來參與放水燈民俗信仰，也來拜訪歷史小鎮，欣賞古蹟、品嘗特色小吃、糕點，來趟宗教、文化之旅。