挺台大！民進黨桃園市長參選人林智堅涉論文抄襲，昨(9日)經台大核定後撤銷其國發所碩士學位；林智堅隨即開記者會抨擊台大審查不公，稍晚民進黨發聲明力挺，今(10日)黨主席、總統蔡英文也明白表態力挺。媒體人趙少康不能忍受台大如此被政治霸凌，在臉書發起「換大頭貼」運動，鼓勵大家把頭貼框改成有「挺台大，捍衛學術倫理」的字樣，呼籲「把良心留給下一代」。

台大已做出決議認定抄襲，但從林智堅到民進黨、蔡英文都不服輸，趙少康忍無可忍發起挺台大運動：「換頭貼，挺台大，捍衛學術倫理！台大無懼政治壓力，在「林智堅論文抄襲案」的審查過程公平嚴謹、符合規定，但蔡英文、民進黨人及其側翼為了護航林智堅，全力否定台灣大學的公正性，向台大潑髒水，台大是全台第一學府，更是台灣的驕傲，她的名聲，需要你我共同捍衛。」

趙少康喊話：「現在我邀請你，和我一起換頭貼框聲援台大，讓全民成為台大最堅強的後盾，用行動一同捍衛學術自主及良心，並把這樣的良知，教給我們的下一代！」並列出4個步驟及更換頭貼框網址，指導臉書網友們如何用換頭貼框來表現力挺台大。

網友也迴響熱烈：「為了維護學術倫理、為了教育不被政治霸凌、為了拯救台灣不被往下沈淪，讓我們同心協力大家一起『抗英保台』」、「這事件再演下去就變成同黨一命丶甚至又升級成同島一命」、「中華民國台灣台大畢業生只要你是真正的台大畢業生請出來捍衛台大」、「鄭文燦、潘孟安、高嘉瑜、邱志偉、沈發惠、郭國文、張錦豪、張志豪、高閔琳、洪智坤他們都是台大國發所的碩士，這些人的論文不用追追嗎？」。