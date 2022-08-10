台北市出現一名居家檢疫失聯個案，北市民政局今也公布其名單。（北市民政局提供／游念育台北傳真）

台北市出現一名居家檢疫失聯個案，北市民政局今也公布其名單，民政局表示，王紫嵐是依《傳染病防治法》規定，受居家檢疫人員，入境所填寫的手機號碼，經里幹事電訪多次均未接聽，檢疫地址填寫台北市松山區自宅，經北市松山區公所會同警政單位現場訪視，無人應門，且經警政系統協尋未果。

民政局指出，王紫嵐是9日入境，從菲律賓馬尼拉返台，戶籍是北市松山區，今年40歲本國籍女性，檢疫地點為自家；為維護公眾健康權益，依《傳染病防治法》及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心規定，公布失聯者姓名，失聯者或民眾如有尋獲失聯人，請立即撥打北市政府防疫專線（02）23753782與防疫機關聯繫。

民政局指出，民眾應依居家檢疫通知書規定誠實填寫並配合居家檢疫措施，如有拒絕、規避妨礙、填寫不實、擅離或違反上述居家檢疫規定者，將依《傳染病防治法》，以及衛生福利部3月1日公告裁處基準規定予以處罰。