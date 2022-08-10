國立歷史博物館積極執行文化部「重建臺灣藝術史計畫」，以搶救臺灣藝術史相關珍貴文化資產。本館陸續啟動「巴西聖保羅雙年展」藝術家與相關作品的檔案彙編、研究出版、典藏補遺、文物修護、影像紀錄攝製等計畫，其中一項修護案是與國立臺南藝術大學進行合作，史博館梁永斐館長特地於8/10南下，親自確認修護進度，展現對本案的高度重視。

「巴西聖保羅雙年展」創始於1951年，臺灣官方於1957至1973年由史博館代表選送優秀作品，以國家名義參加聖保羅雙年展，也是臺灣藝術界首次接軌國際雙年展的經驗。此次精選史博館與巴西聖保羅雙年展相關之重要典藏品與參展藝術家作品，包含：郭柏川《裸女》1953、席德進《賣鵝者》1956、蕭明賢《構成》1956、趙春翔《晨》1956、林聖揚《空城計》1958、韓湘寧《懷古》1960、歐陽文苑《抽象-13》1961、吳隆榮《少女與貓》1963、《火雞》1969、秦松《骨肉事件》1968、林克恭《無題》1971、吳炫三《夢尋》1972、莊喆《風景第五號》1973等，共計修護18件畫作，其中幾件作品背面仍完整保留當年的參展標籤等歷史資訊，彌足珍貴，但因年代較久，畫面已有汙塵漬痕、顏料剝落、畫布變形、破損老化等劣化狀況。

本次修護案由國立臺南藝術大學吳盈君老師與蔡斐文老師組成專業修護團隊，從111年度5月啟動修護計畫，預計於明年6月完成。目前完成修護前的全面狀況記錄與科學檢視分析，其中席德進《賣鵝者》透過全幅X射線螢光光譜儀掃描畫作，分析出可能使用的顏料元素。而林聖揚《空城計》透過X光穿透攝影，可見畫面下原繪有另一端坐的女性形象顯露。

史博館館長梁永斐表示，史博館希望藉由這次的文物修復計畫，喚起國人對文物保存維護的重視，並持續發動「巴西聖保羅雙年展」的作品補遺典藏計畫，未來這批畫作修復完成後並規劃「巴西聖保羅雙年展」的大型回顧展覽，重建50至70年代台灣美術史重要的時代記憶。文物的典藏與保存修護是博物館永續發展的重要工程，希望藉由現代的修護技術，提供文物良好的保存條件，為重建臺灣藝術史盡一份心力，在未來能有更多研究、展覽與推廣計畫，達成多方連結，讓國家文化資產為全民共享，延續藝術、歷史及文化傳承永續的願景。

梁永斐館長(右二)與南藝大吳盈君副教授(右一)討論畫作修復。(圖/史博館提供)

《席德進》賣鵝者修護前照片。(圖/史博館提供)

林聖揚《空城計》畫作與X光穿透攝影，出現另一女性肖像，可見明顯的頭部與交疊的雙手。(圖/史博館提供)

梁永斐館長(右3)與南藝大蔡斐文教授(右2)商研畫作修復的細節。(圖/史博館提供)