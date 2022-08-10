暑假及高溫商機同步爆發，國內超商龍頭統一超（2912）10日公布7月營收255.37億元，年增16.3％，也比6月成長6.6％，連續第三個月營收刷新歷史紀錄。

累積統一超前七月營收1,643億元，年增率9.1％。

統一超主管表示，7月營收創高，主要因為公司有掌握到暑假及高溫商機，今年夏天酷暑高溫，進入飲品熱銷旺季，統一超結合人氣名店跨界聯名獨家飲品，整合線上線下舉辦「飲料夏日大Bingo」活動，加上中元普渡提早備貨，箱購飲料提升買氣，7月統一超飲料類別的整體業績成長超過兩成。

另外在轉投資事業方面，包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）、統一百華等，表現也都相當亮眼，為母公司營收帶來貢獻。

展望後勢，下半年國旅出遊潮與重大節令帶動消費需求，統一超營運動能持續看俏。公司表示，進入8月，夏日高溫及暑期國旅帶動消費需求，加上8月有父親節、七夕送禮、中元祭祀採購與中秋預購等多個重大節令，公司藉由門市及i預購、i划算、外送平台等線上線下服務串連，滿足消費者多樣化需求，有利營運持續推進。