池昌旭搭檔「少女時代」秀英搭檔主演韓劇《說出你的願望》以荷蘭某基金會實現癌末病患最後心願之真實事件為靈感創作，描述1位對人生缺乏慾望和意志的青年，在接到社會服務命令後前往臨終關懷醫院進行志工服務，在結識院內人員、病患後，進而改變對生命看法的感人故事。池昌旭在劇中飾演待過孤兒院、少年院、監獄的問題青年「尹橋籟」，先前釋出的預告中可見到他吊兒郎當、崩潰大哭等各種演技大爆發的樣貌引起廣大關注。

劇組於今（10日）在首爾舉辦記者會，池昌旭透露時隔7年重回當初出道電視台的契機，是一開始收到劇本後就產生了很多想法，看完劇本後很快就決定要接演，「尹橋籟」這個角色的心理變化很複雜，也讓自己產生了想好好表現一下的慾望。被問到和秀英的合作默契時，池昌旭表示「我非常感謝秀英，因爲她整個人都很開朗，讓拍戲現場也連帶變得明朗起來」，且形容劇中其他演員也是「擁有讓人舒服的魅力」，可以很自在舒適地靠近大家，那種好的氣息也融入到了演技中，讓自己工作得很幸福。

秀英則飾演執著於做運動的護理師「徐妍珠」，透露自己本來就不太擅長鍛鍊肌肉類型的運動，主要做皮拉提斯或瑜伽等靜態運動，但因為希望妍珠在醫院裡的能量能給人一種很好的感覺，為了培養基本體力而做出了努力， 不過導演卻跟她說「感覺妍珠不會穿那麼顯瘦的衣服做運動」，所以即使一度非常認真練了腹肌，最終也只練出了手臂。再提到接演本劇的原因與難處時，秀英表示由於劇本內容非常正面，再加上池昌旭與成東鎰都已確定加入，就讓自己更毫無顧慮地做出了決定。

她在開拍前看了許多關於安寧病房護理師的紀錄片，儘管和其他病房不同，比起延長生命的醫療措施更重視病人情緒以及治療目的，重點會放在病患和家屬的協調上，但也在拍攝期間感受到了護理師這個職業真的很花體力，覺得自己因此成長了不少。不過秀英話鋒一轉，立刻爆料在拍攝現場就屬成東鎰最愛嘮叨，外表斯文的池昌旭緊追在後排第二，自己只能名列第三，意外的發言也讓現場眾人笑翻。此外，當被被問到同屬「少女時代」的潤娥在主演新劇《黑話律師》中的角色也是護理師，是否有交流時，秀英竟不太清楚，只知道潤娥飾演的綜合醫院護理師，跟自己飾演的安寧病房護理師應該是不太相同，不忘逗趣地說至少自己的服裝應該會比綜合醫院的護理師們舒服些。

記者會上的最大插曲，則是首爾近日下了百年來首見的豪雨，導致多處交通管制害成東鎰整整遲到了34分鐘，他抵達後一邊道歉一邊加入記者會，在坐定之後立即幽默地說儘管到處都塞車，但有在路上同步收看記者會直播確認主演們有沒有偷罵自己。被問到拍攝期間印象深刻的事情時表示，成東鎰透露自己有一場光著腳穿著拖鞋在戶外走的戲，由於當時天氣很冷，讓他對於這樣的安排一度氣得想打導演，笑料不斷的發言也為現場增添不少歡樂的氣氛。《說出你的願望》今（10日）起，每週三、四晚間10點在friDay影音獨家與韓國同天更新。