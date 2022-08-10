台中地檢署以「國民法官法下警察蒐證及作證」為題，透過教育訓練協助強化第一線外勤警察蒐證及作證能力。（台中地檢署提供／張妍溱台中傳真）

國民法官法將於明年元旦上路，台中地檢署與台中市政府警察局9日下午，舉行「國民法官法及員警出庭作證教育訓練」，公訴組主任檢察官陳信郎擔任主講，先簡介國民法官法內容，繼而說明素人國民法官思維，希望檢警以圖片、影像或道具輔助，獲得國民法官信賴。

主任檢察官陳信郎表示，檢警應就「國民法官法案件調查事項檢核表」所載「犯罪現場紀錄」、「建立被害人資訊」、「量刑證據調查」3大區塊，以圖片、影像、證人鑑定人到庭接受交互詰問呈現證據內容，透過「目視耳聽即可明瞭方式」進行舉證，並可準備簡報或道具輔助，以獲得國民法官信賴。

台中地檢署以「國民法官法下警察蒐證及作證」為題，透過教育訓練協助強化第一線外勤警察蒐證及作證能力。陳信郎說，以利國民法官法專責蒞庭小組檢察官於法庭上展示證據、交互詰問，小組檢察官參與2年共8場模擬法庭經驗，並簡介國民法官法內容，說明素人國民法官思維。

台中地檢署指出，國民法官新制引進6名國民法官共同參與審判，與3名職業法官共同認定被告是否有罪及應判處的刑度。與國民法官進行面對面座談時，參與模擬法庭的國民法官事後均對檢警蒐證、法庭舉證及法官審理判斷高度肯定，普遍認為新制確實有助提升司法透明度，增進國民對司法之瞭解及信賴。

教育訓練共分2梯次，由台中市警局刑事鑑識中心、交通警察大隊、刑事警察大隊科技偵查組、保安警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊及臺中市警局各分局指派負責刑事鑑識、交通處理、犯罪被害人關懷業務承辦人，每梯次90人，共180人參與受訓，並全程錄影。