大林鎮聯合社區活動中心今揭牌啟用前，循古禮舉辦祈福參拜儀式。（呂妍庭攝）

大林鎮聯合社區活動中心今揭牌啟用，居民歡喜入厝，高聲歡呼「我們有家了！」。（呂妍庭攝）

社區居民以歌舞表演、吃湯圓等傳統習俗慶祝「聯合社區活動中心」揭牌啟用。（呂妍庭攝）

嘉義縣大林鎮市中心4大社區因沒有固定活動中心，社區舉辦老人共食、長照據點等活動，多半借用寺廟空間或私人住處，長期寄人籬下，讓4大社區紛盼能有個家，經過2年努力、爭取，公所將無償租賃與縣府社會局使用的農機站收回、著手修繕，正式提供給4大社區聯合使用，今社區居民歡喜揭牌入厝，高聲歡呼「我們有家了！」。

大林東林、西林、吉林和大糖4聯合社區長年沒有屬於自己的地方辦活動、供居民休閒使用，了解社區窘境，大林鎮長簡志偉與公所團隊積極尋找適合的空間，但因鎮內市區腹地狹小，公有建築不多，盤點後想到舊有的農機站。

簡志偉指出，大林農機站早年為農民提供服務，功成身退後轉為社會福利之用，並於2011年無償租賃給社會局做日安社會福利服務中心使用，2020年傳出大林日安中心有意與民雄日安中心整併，公所立即與社會局接洽，好不容易等到今年2月日安中心搬遷，農機站建物才回歸公所。

今大林鎮聯合社區活動中心揭牌啟用，簡志偉強調，致力讓鎮內每一個社區都有固定的家，將鎮有公共空間提供給鎮民使用，是「地盡其利、屋盡其用」最好的決策。

東林社區發展協會理事長陳建安表示，原來的老人共餐場所狹窄擁擠，長輩用餐像擠沙丁魚，現在終於可以在寬敞地方自在吃飯。西林社區理事長劉建男說，感謝鎮長聽到社區心聲並大力促成，有了屬於自己的活動中心，西林社區樂齡學堂會舉辦更多課程、活動。