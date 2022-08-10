柯震東（右）與侯彥西（左）上丟丟妹直播，不到10分鐘就賣破千套套票。（甲上提供）

獲選為今年台北電影節開幕片，由陳駿霖執導、李耀華監製的愛情電影《初戀慢半拍》將在26日上映，10日公開幕後花絮角色篇，4位主演徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳分享拍攝期間的秘辛，片中柯震東沒戀愛經驗，生日時表哥侯彥西送他到旅館開箱「初體驗」大禮，卻意外喜歡上旅館副理徐若瑄。

花絮曝光徐若瑄、柯震東在旅館密會，牽手共舞的氣氛正好時，媽媽于子育突然登門怒吼，劈頭痛罵徐若瑄，姐弟戀情剛萌芽就受阻，個性內向的柯震東得挺身護愛，才有可能修成正果。

戲裡眾人情緒高漲，戲外宣傳也如火如荼，日前柯震東與片中的表哥侯彥西上知名直播主丟丟妹的直播間，當時適逢七夕情人節，雙帥相當應景地親自叫賣月老御守愛情套票，不到10分鐘就達成千組完售的目標。

侯彥西主動嗨喊加碼600組，柯震東在一旁還不敢相信已經秒殺，讓丟丟妹笑說：「你真的是慢半拍男孩！」最後賣掉1千6百組，共計3200張電影票，電影還未上映就有近百萬票房。