又見離曝外送事件！1名網友投訴昨晚（9）點了麥當勞外送，送來的餐點紙盒竟被燒出1個破洞，疑似遭菸燙，裡頭炸雞也被人吃過，他事後向客服反應，對方一度拒絕退款，最後甚至關閉對話視窗不處理，讓該網友暴怒不能接受，照片曝光其他網友紛紛嚇壞。

臉書「記者爆料網」公開1則民眾投訴，該民眾指稱昨（9）凌晨用熊貓外送向麥當勞北港店點點了539元「雞塊雞腿分享餐（辣味）」，收到餐點後卻發現紙盒有明顯、大面積「燒焦破洞」，疑似被煙燒過，裡頭炸雞也遭吃過，甚至可看見吃剩的骨頭，外送客服事後卻稱「您的訂單原本不會獲得任何退款及補償」。

網友點外送麥當勞，送來的餐點紙盒竟被燒出1個破洞，裡頭的炸雞也被人吃過，他事後回報客服，對方還一度拒絕退款，最後甚至關閉對話視窗。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

該名民眾反問外送客服「這餐點你敢吃？」對方才改稱可以為這筆訂單申請退款179元，但該民眾不接受，認為外送員行為太離譜，但客服平台卻關閉對話視窗，拒絕處理，讓他決定將此事公開，他稱當時是線上付款，要求送餐到指定地點，事後客服要求提供監視器畫面，但屋外根本沒有裝監視器，如今求償無門，讓他難以接受。