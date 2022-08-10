陳志朋特地送上花籃致意。（陳俊吉攝）

吳奇隆10日送上花籃哀弔。（陳俊吉攝）

蘇有朋今特地送上花籃致意。（陳俊吉攝）

有「台灣金牌經紀人」之稱的宋文善，入行近40年，曾帶過鄧麗君、鳳飛飛、劉文正等藝人，更一手捧紅「小虎隊」，但他近幾年身體狀況不穩定，在上月31日過世，享壽67歲。家屬在10日於板橋殯儀館舉辦告別式，好友鄭怡、陳凱倫等人到場哀弔，「小虎隊」吳奇隆、蘇有朋、陳志朋及洪榮宏、姜育恆、張小燕等人送花籃致意。

陳凱倫憶起，2人以前都是做節目的好朋友，近年他得知宋文善有血壓相關的疾病，但身體狀況仍不錯，豈料宋這次返台在隔離「3＋4」期間突然逝世，讓家人好友措手不及，陳凱倫難過說，「他根本不知道自己要走，是在隔離睡覺離世，很安詳，我們雖然不捨也是祝福」，並提到，家人目前憂心宋文善仍有30箱珍藏的黑膠唱片在北京家中，「現在也有可能有人會想搶這些東西，我們有認識資深的製作人請在北京朋友幫忙處理，希望能把遺物運回台灣才能規劃」，未來有機會與鄧麗君文教基金會合作展出。

鄭怡則表示，宋文善是她很敬佩的宣傳，「他對小虎隊管教成功、零負評，我今天一定要來，他現在已經沒有病痛，上天做神仙，我們朋友都覺得他今天也在場，如果我哭，他一定會難過，當然在瞻仰遺容一定難過，但我不能哭，他一定要快快樂樂做神仙」。