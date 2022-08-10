戴資穎今年7月底台北羽球公開賽奪冠後，先留在台灣訓練調整，接下來要參加8月22日展開的世界羽球錦標賽，以及8月30日開始的日本羽球公開賽兩項大賽，賽事籤表也出爐，小戴世錦賽為女單第2種子獲得輪空，日本公開賽則是首戰丹麥選手布里西費特（Mia Blichfeldt）。

日本公開賽昨天就公布籤表，戴資穎首輪面對丹麥選手預料晉級問題不大，8強賽則可能遭遇泰國好手依瑟儂；寶島男單一哥周天成首輪對上香港選手李卓耀，近日和小戴都分享贊助商勝利體育跟動漫航海王聯名商品開箱文的「羽球王子」王子維，首戰面對日本好手常山幹太，男雙李洋／王齊麟首場又是「網內互打」，與同胞盧敬堯／楊博涵對壘。

早日本公開賽一周進行的世錦賽，女單包括戴資穎，還有日本山口茜和奧原希望、西班牙瑪琳、泰國依瑟儂、中國大陸陳雨菲、印度辛度等前世錦賽金牌參賽，首輪16個種子選手免戰晉級，身為第2種子的小戴以逸待勞，等候烏克蘭、斯洛伐克選手之一戰的贏家與她過招，8強對手可能是奧原希望；另一位寶島女單好手白馭珀順利排進參賽名單，首輪對上泰國選手猜萬（Phittayaporn Chaiwan），但「小小白」和許玟琪就沒能排進超級750系列日本公開賽女單會內。

世錦賽僅男單比較硬，種子球員無法輪空，因此第4種子的周天成，首輪要和印度選手帕拉內斯（Sai Praneeth B.）對抗，王子維則首輪迎戰越南阮進明；男雙李洋／王齊麟有第4種子加持、首輪輪空，等候同胞李哲輝／楊博軒與荷蘭對手吉爾（Ruben Jille）／范德勒克（Ties Van Der Lecq）之間的勝方，盧敬堯／楊博涵首輪迎戰西班牙組合蒙洛伊（Joan Monroy）／皮瑞斯（Carlos Piris）。